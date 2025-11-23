Basilicata, Epilessia: “Il sistema regionale sempre più moderno, equo ed efficiente”. I prossimi impegni

L’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha partecipato ieri mattina all’8° Congresso LICE – Sezione Apulo Lucana, portando il saluto della Regione Basilicata ai professionisti, ai ricercatori e agli operatori impegnati nella cura dell’epilessia.

Nel suo intervento, l’assessore ha rivolto un sentito ringraziamento alla LICE, ai neurologi Giuseppe Sant’Arcangelo e Gabriella Coniglio e a tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e che, ogni giorno, con competenza e dedizione, lavorano per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da epilessia.

Latronico ha sottolineato l’importanza di momenti di confronto come quello di ieri, che favoriscono l’aggiornamento scientifico e il rafforzamento della collaborazione tra ospedale, territorio e specialisti.

Ha inoltre ribadito la volontà della Regione di continuare a sostenere e qualificare la rete dei servizi, con particolare attenzione alla diagnosi precoce, alla presa in carico dei pazienti e al supporto alle famiglie.

Ha evidenziato il valore del lavoro svolto quotidianamente nelle strutture sanitarie lucane e richiamato l’importanza di sviluppare strumenti di monitoraggio e coordinamento per una gestione sempre più efficace e integrata delle patologie neurologiche.

Ha dichiarato l’assessore:

“Intendiamo investire in percorsi più solidi, tecnologie adeguate e competenze professionali capaci di garantire ai cittadini risposte tempestive e di qualità.

Sostenere gli operatori, valorizzare le professionalità presenti sul territorio e rafforzare il coordinamento delle strutture rappresentano impegni strategici per rendere il sistema regionale sempre più moderno, equo ed efficiente”.