Basilicata, emergenza Coronavirus: rafforzati i presidi di controllo del territorio. I dettagli

Si è riunita oggi, 19 Marzo 2020, presso la sede della Prefettura di Potenza, la Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, presieduta dal Prefetto di Potenza Dr. Annunziato Vardè.

L’incontro ha visto la partecipazione, da remoto:

del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Matera;

dei Sindaci dei Comuni di Potenza e Matera;

dei Questori di Potenza e Matera;

del Comandante Legione Carabinieri Basilicata;

del Comandante Regionale della Guardia di Finanza;

del Comandante Regionale Carabinieri Forestale;

dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Potenza e Matera.

Nel corso dell’incontro, sono state esaminate le problematiche connesse all’attività di controllo sotto il profilo dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto anche in tutto il territorio regionale.

In tale prospettiva e per eventuali correttivi, è stato fatto un punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella regione, alla luce delle indicazioni del D.P.C.M. dell’8 marzo u.s. e delle successive direttive del Ministro dell’interno in materia.

Al riguardo, attesa la generale situazione di governabilità, i convenuti hanno sottolineato che il territorio della regione Basilicata, ancorché lontano dai livelli di contagio di altre zone del Paese, è da monitorare con attenzione per evitare il diffondersi dell’epidemia.

In tale contesto si è preso atto del rafforzamento, già disposto con riunioni ad hoc, di tutti i presidi di controllo del territorio per garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte al riguardo, in un’ottica di massima tutela della salute pubblica cui tendere, sia in termini di prevenzione repressione, che di persuasione della popolazione.

Nel corso della riunione sono stati raccolti i suggerimenti avanzati per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e garantire la maggiore visibilità possibile delle Forze di Polizia impegnate aumentando così la percezione di sicurezza e fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Il Prefetto, in conclusione dei lavori, nel far presente che la Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza è uno strumento utile per favorire sinergie istituzionali ed uniformità di iniziative soprattutto in una fase emergenziale come quella in atto, ha ringraziato i presenti per la grande prova di collaborazione e l’impegno sin qui assicurati e confermato ogni utile supporto ai fini dell’attuazione di eventuali ulteriori misure che dovessero risultare necessarie per garantire ai cittadini la massima sicurezza.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)