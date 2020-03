Coronavirus, nel materano giovane arrivato in bus da Torino: controllato dalla Polizia e messo in quarantena

Proseguono con intensità i controlli della Polizia di Stato per contrastare il contagio da COVID-19.

A Pisticci, questa mattina, un giovane sedicente originario della Nuova Guinea è stato intercettato dagli “agenti” del Commissariato di P.S. di Pisticci all’arrivo con un autobus giunto a Pisticci.

Il giovane, che è senza documenti, ha detto di essere partito in treno da Torino e di aver avuto la febbre nei giorni scorsi.

E’ stata pertanto fatta intervenire sul posto personale sanitario che non ha rilevato sintomi associabili al nuovo coronavirus.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per la rilevazione delle impronte digitali ai fini della sua identificazione.

Su disposizione dei medici e nel rispetto del protocollo previsto, il giovane è stato messo in quarantena, che dovrà rispettare in una struttura in corso di individuazione.a

