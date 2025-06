Oggi una bella sorpresa per il territorio lucano.

È stato scoperto il primo nido di tartaruga marina Caretta caretta in Basilicata!

Racconta Oasi WWF Bosco Pantano:

“I Tartarangers si sono mossi in direzione Pisticci per mettere in sicurezza il secondo nido della stagione e primo nido lucano!

Ringraziamo la famiglia Mancuso per aver segnalato le tracce e seguito le istruzioni dei nostri operatori!

Ci aggiorniamo al prossimo nido!

Insieme siamo la differenza!”.

Ecco le foto del ritrovamento.