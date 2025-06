A Matera concluso il primo percorso formativo per i nuovi “Architetti del Cloud”: coinvolti tutti i giovani lucani. I dettagli

Si è concluso il primo percorso della MT Academy che ha formato i nuovi “Architetti del Cloud”, promosso dal Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata – guidato dall’assessore Francesco Cupparo – in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata.

Nell’evento conclusivo di venerdì 27 giugno, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, sono stati illustrati i risultati del percorso, condivise le testimonianze dei partecipanti e presentati i profili professionali, con l’obiettivo di metterli in relazione con il mondo produttivo lucano.

Il percorso ha coinvolto tutti giovani lucani in oltre 300 ore, tra lezioni, laboratori, project work, visite aziendali e momenti di confronto con i professionisti di Amazon Web Services.

Hanno contribuito al percorso diverse eccellenze imprenditoriali del Sud Italia che operano con il cloud nei settori della cultura, della creatività e del turismo e molti giovani esperti lucani che hanno portato la loro testimonianza in aula.

La prima Academy organizzata assieme ad Amazon Web Services è stata occasione per valorizzare talenti lucani, soprattutto diplomati e laureati presso l’Unibas, ma anche talenti che hanno deciso di rientrare per poter spendere in Basilicata le loro competenze. Non sono mancate riflessioni sul ruolo strategico del cloud computing per la pubblica amministrazione, per le Imprese e per l’intero ecosistema innovativo regionale.

La figura del Cloud Architecting può diventare strategica per il mondo produttivo, soprattutto per i settori legati alla produzione digitale, cinematografica, del gaming, alla gestione di gemelli digitali, alla cura dei patrimoni tangibili e intangibili e al turismo. Anticipa i tempi e chiede un investimento da parte degli attori imprenditoriali e istituzionali della Basilicata, per crescere in forma sostenibile e aumentare le opportunità di lavoro.

L’iniziativa, che sarà replicata con una seconda edizione in autunno, si inserisce nella strategia della Regione Basilicata mirata ad attrarre investimenti e talenti sul territorio e promuovere la crescita di nuovi profili altamente qualificati, capaci di affrontare le sfide della digitalizzazione e contribuire in modo attivo all’innovazione del territorio.

“Come ho avuto modo di dire ai partecipanti che ho incontrato di recente in Regione – ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo – la sfida resta quella di garantire ai giovani talenti un lavoro in terra lucana.

Per questo con l’alta formazione intendiamo promuovere e agevolare la nascita di nuove applicazioni tecnologiche e anche di nuovi percorsi d’impresa, attraendo non solo talenti digitali lucani ma anche di risorse provenienti dal territorio nazionale e da altre regioni d’Europa e del Mondo, con un’attenzione particolare all’area del Mediterraneo.

Il progetto della MT Academy è dunque una prima esperienza ben riuscita soprattutto per l’impegno dei partecipanti e il lavoro svolto da Amazon Web Services con il coordinamento di Sviluppo Basilicata che si conferma innovativo e funzionale punto di riferimento per l’imprenditoria lucana”. “La Regione – ha concluso l’assessore – proseguirà su questo percorso mettendo a disposizione altre borse di studio per il biennio 2025/2027 e sta già costruendo relazioni con altri Big Player nazionali e internazionali.

La MT Academy rientra nei progetti strategici di attrazione talenti e attrazione investimenti pensati per supportare ecosistemi innovativi in Basilicata, a partire dai settori della Cultura e della Creatività e dai settori affini”.