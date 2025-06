Policoro: all’Ospedale Papa Giovanni Paolo II inaugurata “una stanza per mamma e papà”. Ecco il progetto

Questa mattina all’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro è stata inaugurata la “Family Room – Una stanza per mamma e papà”, progetto promosso dal Rotary Club di Policoro in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

La Family Room è uno spazio pensato per accogliere al meglio e supportare i genitori nei momenti delicati del percorso nascita. La sala travaglio è stata ridipinta e arredata affinché la famiglia possa ritrovarsi in un ambiente più intimo e raccolto dove vivere gli attimi prima del parto con maggiore tranquillità percettiva e visiva.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico e il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo che ha ringraziato il Rotary Club di Policoro per l’iniziativa “che segna l’avvio di una proficua collaborazione volta a migliorare l’accoglienza e l’esperienza delle neo mamme e dei loro familiari”.

«La ‘Family Room’ inaugurata questa mattina – ha dichiarato l’Assessore Latronico – è un esempio concreto di come, mettendo in rete istituzioni, associazioni e territorio, si possano generare soluzioni che arricchiscono il sistema sanitario non solo in efficienza, ma anche in umanità.

L’obiettivo che perseguiamo – ha aggiunto – è proprio quello di superare una visione frammentata della cura, integrando strutture, servizi e persone in una rete che accompagni il cittadino in ogni fase della vita. In questa prospettiva, iniziative come questa rappresentano un tassello prezioso e un modello da replicare».

Un sentito ringraziamento al Rotary Club Siritide di Policoro, al Distretto Rotary 2120, all’Istituto Fermi e agli studenti che hanno partecipato con impegno e creatività alla realizzazione dell’opera artistica di Nino Oriolo che arricchisce la nuova Family Room.

In occasione della visita, l’Assessore, insieme al DG Friolo, ha anche effettuato un sopralluogo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Policoro, alla luce dei più recenti episodi di criticità, per verificare direttamente le condizioni della struttura e le modalità operative.

Un’occasione per ribadire l’impegno della Regione a garantire standard assistenziali adeguati, in stretta sinergia con la direzione strategica dell’ASM, anch’essa fortemente impegnata nell’attuazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta sanitaria e alla tutela dei professionisti della salute e dei cittadini.