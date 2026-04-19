Eventi meteo eccezionali nel materano: aperte le segnalazioni dei danni. L’avviso del Comune di Bernalda

Il Comune di Bernalda fa sapere che sono aperte le segnalazioni dei danni per eventi meteo eccezionali.
Nel dettaglio:
“A seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio tra il 30 marzo e il 2 aprile, causando gravi ripercussioni sul settore agricolo, la Regione Basilicata ha attivato la procedura per la segnalazione dei danni subiti.
- Chi può presentare richiesta
Possono inoltrare domanda tutti gli operatori agricoli che hanno registrato danni alle proprie attività.
- Modalità di presentazione
Le istanze devono essere compilate esclusivamente online attraverso il portale SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata).
Dopo l’accesso alla piattaforma, è necessario selezionare il banner dedicato e cliccare sulla sezione “Calamità naturali – pratiche”, situata nella parte superiore sinistra.
- Termine ultimo
Le domande dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2026.
Per assistenza nella compilazione è possibile rivolgersi alle associazioni di categoria presenti sul territorio”.