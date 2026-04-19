Eventi meteo eccezionali nel materano: aperte le segnalazioni dei danni. L’avviso del Comune di Bernalda

Il Comune di Bernalda fa sapere che sono aperte le segnalazioni dei danni per eventi meteo eccezionali.

Nel dettaglio:

“A seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio tra il 30 marzo e il 2 aprile, causando gravi ripercussioni sul settore agricolo, la Regione Basilicata ha attivato la procedura per la segnalazione dei danni subiti.

Chi può presentare richiesta

Possono inoltrare domanda tutti gli operatori agricoli che hanno registrato danni alle proprie attività.

Modalità di presentazione

Le istanze devono essere compilate esclusivamente online attraverso il portale SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata).

Dopo l’accesso alla piattaforma, è necessario selezionare il banner dedicato e cliccare sulla sezione “Calamità naturali – pratiche”, situata nella parte superiore sinistra.

Termine ultimo

Le domande dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2026.

Per assistenza nella compilazione è possibile rivolgersi alle associazioni di categoria presenti sul territorio”.