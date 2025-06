Matera, il 30° Torneo “Maria Ss. della Bruna” di C5 entra nel vivo: i dettagli

Completate le cinque giornate della fase a gironi della 30esima edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a cinque, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. Con le gare del venerdì della quinta settimana di sfide sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo, è stato completato il quadro delle squadre che continueranno a contendersi il prestigioso trofeo estivo della città dei Sassi.

Cinque settimane intense, corredate come ormai consuetudine, anche dalle attività collaterali e legate sempre al calcio a cinque, come i tornei dedicati alle fasce giovanili: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores, e quello alla categoria degli Over40.

Settimane che sono coincise anche con l’avvio dell’attività di Volley Misto, Basket, Padel e tanto altro ancora. Momenti che il Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano regala ai cittadini materani e non, con sempre più squadre provenienti dai centri limitrofi.

Insomma, sport e divertimento garantito ad atleti, dirigenti, accompagnatori e al sempre folto pubblico che si assiepa nella struttura principale di San Giacomo, ma anche nella struttura sportiva che ospita le categorie giovanili di calcio a cinque, San Giuseppe Artigiano e quella dedicata al volley a Sant’Agnese.

I primi verdetti del torneo Open di calcio a cinque hanno stabilito l’eliminazione di Visceglia-Genuinità e Icona casa, che nonostante le diverse sfide giocate sino al fischio finale, non sono riuscite a raccogliere i punti necessari per qualificarsi. Mentre, le qualificate tra il 7° e il 10° posto affronteranno i play-in, per continuare il sogno vittoria. Il sorteggio delle fasi finali ha stabilito i seguenti accoppiamenti: Boutique Kitch-La Voglia Matta (8° posto) affronterà Giorgialongo Costruzioni (10°); MDA Futsal Team-Mail Boxes (7°) contro Express Water-MC (9°).

I quarti di finale e le conseguenti semifinali, invece, vedranno impegnate: Essedì-Virtus Matera-Tecnav (4°) contro LC Team-Ecosistema Fratelli Nuzzi (5°); chi vince affronterà la vincente tra Agenzia La Lucana-Central Frutta (2°) e la vincente del primo play-in (Kitch-Giorgialongo); dall’altra parte del tabellone Team Vito Chimenti (3°) contro La Murgia (6°) per un posto in semifinale;

che andranno ad affrontare una tra PSG (1°) e qualificato per la prossima Supercoppa “Vito Chimenti” 2026 che andrà a sfidare la vincente del secondo play-in (MDA Futsal o Express).

Ora la pausa per i festeggiamenti in onore della Protettrice della città Maria Santissima della Bruna e dalla prossima settimana si torna in campo per giungere alla finalissima del 21 luglio.