La città di Matera festeggia un traguardo straordinario: i 100 anni di Vincenzo Morelli. Tantissimi auguri

Un secolo di storia, impegno, passione e comunità!
La città di Matera festeggia un traguardo straordinario: i 100 anni di Vincenzo Morelli.
L’amministrazione comunale rivolge i suoi più sinceri auguri al materano doc Vincenzo, titolare dello storico “Grande Emporio Morelli”, nato dal nonno Michele “La Stoppa” e punto di riferimento in via delle Beccherie dal lontano 1883.
Un luogo simbolo che ha attraversato generazioni, custodendo tradizioni e valori autentici.
A nome dell’intera città, il sindaco Antonio Nicoletti gli ha rivolto un grazie sincero e riconoscente, grande quanto la sua storia.
Commenta l’amministrazione:
“Auguri di cuore, Vincenzo, esempio di dedizione e memoria storica della nostra città, per questo straordinario secolo di vita.
E auguri alla famiglia Morelli, per un impegno e un legame che possa continuare ancora, quasi come una tradizione, patrimonio di tutta la città”.
Ecco le foto.