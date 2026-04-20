Matera: bravissimi gli studenti dell’indirizzo stilista di moda che realizzano abiti unici interamente in carta!

Nella città di Matera prende forma “Mi sono IncaRtata”, il progetto che ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo stilista di moda dell’Istituto Isabella Morra in un’esperienza che unisce arte, educazione ambientale e innovazione.

Spiega l’amministrazione comunale:

“L’iniziativa si inserisce all’interno della PaperWeek2026, promossa da comieco, per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del riciclo di carta e cartone e sul loro ruolo fondamentale nella tutela dell’ambiente.

Attraverso attività di laboratorio, i ragazzi hanno esplorato le diverse tipologie di carta che incontriamo ogni giorno, osservandone le caratteristiche e scoprendone il potenziale estetico.

Un percorso creativo che li ha portati a realizzare abiti unici interamente in carta, trasformando materiali di uso quotidiano in manufatti artistici.

Un vero e proprio percorso di alfabetizzazione all’arte e alla sostenibilità, che rafforza la consapevolezza sul valore del riutilizzo e sulla stretta connessione tra una corretta raccolta differenziata, la salvaguardia dell’ambiente e la biodiversità.

Un progetto che dimostra come la creatività possa diventare uno strumento concreto per immaginare un futuro più sostenibile”.

Ecco le foto.