Matera protagonista del tour ‘Tolleranza Zero’: tema sicurezza al centro del confronto con i cittadini

Si sono svolti ieri, domenica 19 aprile, i due gazebo di Futuro Nazionale dedicati al tema della sicurezza nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Tolleranza Zero” avviata in tutte le piazze d’Italia, registrando una partecipazione significativa sia a Lavello, in mattinata, che a Matera, in serata.

Due appuntamenti diversi per contesto e orario, ma accomunati da un elemento chiaro: una forte risposta da parte dei cittadini, che hanno partecipato attivamente, fermandosi a confrontarsi, informarsi e sostenere le proposte del movimento.

Nel corso delle iniziative è stato affrontato il tema della sicurezza, sempre più centrale nelle preoccupazioni quotidiane, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e garantire maggiore tutela alle forze dell’ordine.

Entrambi i gazebo si sono trasformati in momenti di ascolto e confronto diretto, confermando un crescente interesse verso un approccio concreto e senza ambiguità su temi come legalità, ordine pubblico e difesa dei cittadini.

Parallelamente, prosegue con ritmo sostenuto il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale in Basilicata, con nuovi comitati costituenti in fase di apertura in diversi comuni, segno di una crescita organizzativa che coinvolge sempre più cittadini.

Giulio Curatella, promotore regionale, referente di Venosa di Futuro Nazionale, nonché segretario nazionale del movimento Il Mondo al Contrario, dichiara:

“I risultati di ieri parlano chiaro.

Non si tratta più di iniziative isolate, ma di un percorso che sta crescendo giorno dopo giorno. Lavello e Matera hanno dato una risposta forte, dimostrando che il tema della sicurezza è sentito e che i cittadini vogliono essere protagonisti. Stiamo costruendo una rete reale sul territorio, fatta di persone, presenza e partecipazione.

I nuovi comitati che stanno nascendo in tutta la Basilicata sono la conferma che questa spinta non è episodica, ma strutturale.”

Prossimi appuntamenti

Il percorso prosegue già nei prossimi giorni:

25 aprile – Venosa

Un nuovo appuntamento pubblico per continuare il confronto con i cittadini e rafforzare la presenza del movimento sul territorio.

Le iniziative di Lavello e Matera rappresentano un ulteriore passo nel consolidamento di Futuro Nazionale in Basilicata, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito politico i temi della sicurezza, della legalità e della tutela dei cittadini.

La sicurezza è la nostra priorità.