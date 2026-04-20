Medicina di genere e benessere lavorativo: a Matera il convegno dell’Azienda Sanitaria

Mercoledì 22 aprile 2026 all’Auditorium “San Giuseppe Moscati” dell’Ospedale Madonna delle Grazie il convegno dal titolo “Equità e appropriatezza delle cure in… genere: ruolo del Comitato Unico di Garanzia”, promosso dal CUG dell’Azienda Sanitaria di Matera.

L’iniziativa riunirà professionisti sanitari, istituzioni e rappresentanti del mondo associativo per approfondire il tema della medicina di genere, con particolare attenzione al benessere lavorativo, al contrasto delle discriminazioni e alla personalizzazione delle cure. Sono previsti interventi qualificati che contribuiranno ad arricchire il dibattito, evidenziando l’importanza di un approccio sanitario sempre più inclusivo ed equo.

Nel corso della giornata verranno affrontati temi cruciali come l’equità nelle cure, la tutela del diritto al benessere e le strategie per l’applicazione della medicina di genere anche in ambito pediatrico, con momenti di confronto e discussione tra i partecipanti.

“Questo convegno rappresenta l’inizio di un percorso verso un sistema sanitario più equo e attento alle differenze. L’approccio di genere non sarà un elemento accessorio, ma una componente essenziale per garantire cure appropriate, efficaci e realmente centrate sulla persona.

Come Azienda Sanitaria, continueremo a essere fortemente impegnati a promuovere politiche e percorsi che valorizzino le differenze, contrastino ogni forma di discriminazione e migliorino la qualità dell’assistenza.

Il ruolo del Comitato Unico di Garanzia sarà fondamentale in questo processo, perché contribuirà a creare ambienti di lavoro più inclusivi e a rafforzare una cultura della salute basata sull’equità”, ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Friolo.

L’evento si inserirà in un più ampio percorso di sensibilizzazione e formazione volto a consolidare una sanità moderna, capace di rispondere in modo efficace e personalizzato ai bisogni di tutti i cittadini.