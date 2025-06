Matera: 24 milioni di euro per interventi sulla viabilità provinciale

Ventiquattro milioni di euro di fondi FSC per interventi sulla viabilità provinciale di competenza della Provincia di Matera.

Il programma degli interventi ammessi a finanziamento verrà illustrato venerdì 4 luglio, alle ore 11.00, nella sede della Provincia di Matera, in via Ridola 60, nel corso di una conferenza stampa congiunta dal Presidente Francesco Mancini e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.

“Si tratta di un’importante linea di finanziamento concessa all’Ente Provincia – ha dichiarato Mancini – attraverso cui intendiamo intervenire sulla viabilità che, come è noto, necessita di importanti lavori, resi complicati dall’endemica mancanza di risorse che, ormai da tempo, caratterizza la vita delle Province italiane.

Grazie all’assessore Pepe, anche per l’annunciata presenza alla conferenza stampa, per la disponibilità ad ascoltare le nostre necessità e, in generale, per l’attitudine al confronto istituzionale”.