Basilicata: addio a Nicola Savino, ex sottosegretario alla Sanità e figura storica del socialismo lucano. Il ricordo

“Nicola Savino è stato un socialista tenace ed un parlamentare che ha dato lustro alla Basilicata.

Spesso abbiamo avuto posizioni divergenti ed anche asprezze ma ciò non può impedirmi di sottolineare il suo valore, la sua intelligenza e la sua visione.

Nicola scrisse in particolare una pagina molto alta nella rappresentanza delle cause lucane e meridionali in Parlamento quando presentò la Mozione Basilicata, poi approvata dall’intero Parlamento.

Così come la sua azione nel governo regionale portò a innovazioni profonde in Primis nella scuola e nella formazione professionale.

Fu anche il mio preside e il preside di un Liceo che visse una fase importante di protagonismo culturale e di partecipazione democratica e che è tutt’ora un vanto per Lauria e il Lagonegrese.

Alla sua famiglia un abbraccio affettuoso di forte vicinanza”.

Così in una nota il sindaco di Lauria, Gianni Pittella.