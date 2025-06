A Grottole torna l’evento dedicato alla valorizzazione dell’antica arte ceramica del territorio. Il programma

Cna Matera, in collaborazione con il Comune di Grottole e con il sostegno della Regione Basilicata e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, annuncia la seconda edizione di “Grottole in Ceramica 2025”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’antica arte ceramica del territorio.

L’iniziativa, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 luglio 2025, coinvolgerà residenti, turisti e maestri ceramisti in un ricco programma di visite guidate, laboratori esperienziali e momenti di approfondimento culturale.

Il programma:

Sabato 5 luglio 2025

Laboratori di lavorazione dell’argilla presso la bottega del Maestro Ceramista Nisio Lopergolo

Orari: 16.00-19.30.

Mattinata con visita guidata al Museo della Ceramica e alle Antiche Fornaci (10:30–13:00, 16:00-19.30), aperta a residenti e turisti.

Domenica 6 Luglio 2025

Proseguono le visite guidate al Museo (10:30–13:00, 16:00-19.30).

Alle ore 18:00 si terrà il convegno dal titolo “La ceramica di Grottole quale attrattore culturale e turistico del Borgo” con interventi istituzionali e di esperti a vario titolo del comparto ceramico:

Saluti istituzionali

– Angelo De Vito Sindaco

Mariapina Cosentino, Vice Sindaco

Interventi

– Lucio Ronca Presidente Cna Salerno “ L’esempio virtuoso di Vietri sul Mare: la Scuola della Ceramica”;

Rocco di Grazia Presidente Pro Loco Calvello “L’esperienza di Calvello quale Città della Ceramica”

Francesco Frigiola Sindaco di Laterza “Il Museo della Ceramica di Laterza”

Ciro D’Alò Sindaco del Comune di Grottaglie “ Il Quartiere della Ceramica”

Lucio Rubano Vice Presidente AICC Associazione Italiana Città della Ceramica “ Grottole e la rete delle Città delle Ceramica: riconoscere, valorizzare, rilanciare il patrimonio identitario”

– Ciriaca Coretti, Antropologa “Stato dell’Arte del dossier di riconoscimento di Grottole Città della Ceramica;

– Leonardo Montemurro, Presidente CNA “L’Artigianato di qualità quale volano di sviluppo culturale e turistico di un territorio: il Gran Tour della Ceramica e la Scuola delle Arti e dei Mestieri”

– Michele Napoli Consigliere del Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Gianni Rosa Senatore della Repubblica

Conclusioni

– Angelo De Vito, Sindaco di Grottole.

Informazioni e prenotazioni: 320 372 9743 (via Whatsapp) Saverio Iosca, Presidente Associazione ‘Made in Grottole’.

L’evento rappresenta un ulteriore ed importante passo verso il riconoscimento ministeriale di Grottole come Città della Ceramica, e intende celebrare una tradizione che affonda le radici nella storia del paese, promuovendo al contempo un turismo culturale e sostenibile.