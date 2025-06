Matera: al via le riprese di questo docufiction presentato dal celebre regista Martin Scorsese! I dettagli

Si è svolta Venerdì scorso una conferenza di servizi con la Lupin Film, società di produzione cinematografica e televisiva di livello internazionale, per ambientare a Matera, le riprese della 2° stagione della docufiction “The Saints”, presentata dal celebre regista Martin Scorsese.

Le riprese si svolgeranno dal 12 al 17 Luglio nei rioni Sassi e nel Parco della Murgia Materana (seguiranno ulteriori e dettagliati aggiornamenti).

Commenta Ufficio Cinema Comune di Matera:

“Si tratta di un progetto che arricchirà il panorama cinematografico della nostra città!

Lupin Film è nota per aver lavorato a produzioni di grande calibro come la serie ‘Those About to Die’ di Roland Emmerich, ‘Immaculate’ di Michael Mohan, ‘Third Person’ di Paul Haggis con Liam Neeson e Kim Basinger, e “Mary” di Abel Ferrara con Juliette Binoche, solo per citarne alcune”.