Basilicata: dalla Regione 800000 euro per lo sport! I dettagli

La Giunta regionale ha approvato la terza annualità del Piano dello sport con una dotazione finanziaria complessiva di 800 mila euro affidando i necessari e conseguenti adempimenti al competente Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico.

Ne dà notizia l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando che sul provvedimento la IV e la II Commissione Consiliare Permanente del Consiglio hanno già espresso parere.

Cinque le linee di intervento:

1. Scheda “A” –- Interventi di promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive scolastiche – Importo € 35.000,00;

2. Scheda “C” –- Misure di finanziamento alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONI e/o dal CIP, nonché agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate (DSA) anch’essi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP – Importo € 65.000,00;

3. Scheda “D” –- Misure di sostegno al merito sportivo – Importo € 90.000,00;

4. Scheda “E” – Interventi a sostegno delle Associazioni/Società sportive che partecipano ai Campionati Nazionali Federali e alle manifestazioni federali di interesse nazionale e internazionale – € 550.000,00;

5. Scheda “F” – Misure di sostegno alla promozione della pratica sportiva per le persone disabili – Importo € 60.000,00

E’ opportuno precisare che il “Piano annuale dello sport – Terza annualità” non contempla lo stanziamento di risorse per la Misura della Scheda “B” – “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, in quanto con D.G.R. n. 202400764 del 13/12/2024 la Giunta Regionale ha approvato le linee guide per una misura aventi analoghe finalità mediante lo stanziamento di € 431.600,00, a valere sul fondo nazionale “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori (LEGGE 178/2020 Art. 1 Comma 561)”, che prevede l’erogazione di contributi da parte delle amministrazioni comunali a beneficio di persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, con priorità ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili, a seguito di emanazione di singoli avvisi da parte dei Comuni.

Pur consapevole delle ristrettezze legate all’attuale situazione di crisi economica, la Regione Basilicata – sottolinea l’assessore Cupparo – intende continuare a promuovere azioni per lo sviluppo della pratica sportiva ed il sostegno alla diffusione della cultura dello sport che costituiscono gli obiettivi primari del Piano per lo Sport.

In tale quadro assume massima importanza lo sviluppo di un disegno programmatico degli interventi, basato su un principio di ottimizzazione delle risorse e di sussidiarietà tra tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, contribuiscono alla promozione e al sostegno dello sport in Basilicata, con la consapevolezza che l’attività sportiva comporta vantaggi diffusi sul piano sanitario, sociale, culturale ed economico.

Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione ha attuato una programmazione degli interventi capace di valorizzare e sostenere al massimo il sistema sport del territorio, prefiggendosi di esercitare il ruolo di coordinamento, di indirizzo e di programmazione nell’ambito delle politiche dello sport, abbinato ad un supporto finanziario verso interventi di qualità nel complesso sistema sportivo regionale.

In linea con quanto previsto dalla Programmazione Triennale 2020/2022, le tipologie d’intervento individuate sono dirette verso tutti i soggetti sportivi organizzati ed in grado di praticare le attività motorie e sportive, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, ai minori, agli anziani e alle donne, nonché alla fascia di popolazione svantaggiata.

La Regione riconosce, infatti, la naturale vocazione dello sport a promuovere i concetti di inclusione, partecipazione, rispetto delle regole, solidarietà e democrazia, facendo espresso riferimento alla pratica delle attività sportive dei diversamente abili, quale mezzo privilegiato di sviluppo individuale e di rieducazione.

Le misure sono, inoltre, finalizzate a sostenere ed a favorire le Associazioni, gli Organismi sportivi, le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le Federazioni del CONI e del CIP presenti in Basilicata, al fine di contribuire alla valorizzazione e alla diffusione della cultura dello sport sul territorio regionale.

Al competente Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, sono stati affidati, in particolare i compiti di definizione della data di apertura e chiusura dello sportello telematico per la presentazione delle istanze con apposito provvedimento e della costituzione del gruppo di lavoro per l’istruttoria delle istanze presentate.