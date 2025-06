Matera, nel cuore dei Sassi la Prima Edizione del Premio Internazionale “Basilicata Sport Champions – Lucania: terra di sapere e sapori dello sport”. I dettagli

Nasce nel cuore dei Sassi di Matera un riconoscimento di respiro internazionale: la Prima Edizione del Premio Internazionale “Basilicata Sport Champions – Lucania: terra di sapere e sapori dello sport”, in programma il 9 luglio 2025, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice di Casa Cava.

Il Premio ambisce ad affermarsi come uno dei più importanti e prestigiosi riconoscimenti dell’intero panorama sportivo, nazionale ed internazionale.

Nasce all’insegna della continuità, che si vuole assicurare per la specificità e peculiarità delle finalità che intende perseguire: valorizzare lo sport come uno dei valori identitari della Lucania, terra che non solo ha dato i natali a tanti campioni, ma ha anche ammirato le gesta di molti atleti che hanno dato lustro e contribuito alle vittorie delle società sportive in cui hanno militato.

Ogni vittoria proietta, protagonisti ed appassionati, in una dimensione di euforica condivisione, in grado di alimentare ed amplificare il senso di appartenenza nazionale.

L’evento è organizzato da Quadrum Srl di Matera, ideatrice e promotrice dell’iniziativa, con l’obiettivo di rendere omaggio a donne e uomini che, con la loro carriera sportiva, hanno portato lustro alla Basilicata, testimoniando i valori di lealtà, rispetto, passione e spirito di sacrificio. A condurre la serata sarà il giornalista Pierantonio Lutrelli, moderatore dell’evento.

I protagonisti di questa prima edizione saranno:

· Franco Selvaggi, Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982

· Michele Uva, Direttore UEFA ed ex Direttore Generale FIGC

· Lucio Schiuma, autore letterario pluripremiato in ambito sportivo

· Annamaria Marasi, ex pallavolista della Nazionale Italiana e membro della Commissione Nazionale Atleti e del Consiglio Nazionale del CONI

· Biagio Tralli, atleta di kickboxing di fama internazionale

Special Guest: Mirko Gisonte, chitarrista lucano, che con la sua musica accompagnerà la cerimonia

La serata sarà impreziosita da momenti di racconto, interviste e un dialogo aperto tra i premiati, per offrire al pubblico uno spaccato autentico di sport, passione e storie di vita.

Il “Basilicata Sport Champions” punta a diventare un punto di riferimento tra i riconoscimenti sportivi nazionali e internazionali, rafforzando l’identità lucana come terra di campioni, sapere, sapori e valori condivisi.

L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati che vorranno celebrare insieme ai protagonisti la bellezza dello sport.