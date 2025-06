Giovedì 3 luglio, alle 10:30, l’assessore regionale Carmine Cicala terrà una conferenza stampa nella sala riunioni (4° piano) della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata.

L’incontro sarà l’occasione per fornire un aggiornamento in merito alla fornitura di servizi integrati per la gestione dell’emergenza causata dall’eccessivo incremento della popolazione della specie cinghiale sul territorio regionale.