A Rotondella la Sagra dell’Albicocca per valorizzare uno dei tanti prodotti di eccellenza del metapontino e portare avanti questa petizione. Ecco le foto

Al via la XXVII Sagra dell’Albicocca, organizzata dall’amministrazione comunale di Rotondella.

Racconta Coldiretti Basilicata:

“La Sagra ha visto la partecipazione di Coldiretti con le aziende di Campagna Amica per valorizzare e promuovere uno dei tanti prodotti di eccellenza del metapontino (l’albicocca appunto), ma anche per portare avanti la petizione avviata per ribadire con forza la necessità di avere una legge europea per ottenere l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine per tutti i prodotti alimentari, in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

L’occasione è servita anche per un proficuo confronto con le istituzioni territoriali”.

Ecco le foto.