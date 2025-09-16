Basilicata: “Cogliamo l’opportunità di valorizzare i dialetti”. La proposta

“Cogliamo l’opportunità di valorizzare i dialetti al fine di tutelare una memoria collettiva che affondi le radici in tradizioni storiche e in un patrimonio scritto e orale, al fine di trasmetterlo alle future generazioni”.

Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Abbiamo già predisposto un emendamento al piano triennale per la cultura 2025/2027 all’ordine del giorno in Quarta commissione consiliare permanente.

E parallelamente abbiamo predisposto una proposta di legge, il cui testo è in corso di verifica per valutare impatti e compatibilità su norme esistenti.

All’interno di queste iniziative è da considerare il Centro di Dialettologia; la valutazione di un percorso che necessariamente deve trovare forme e strumenti adeguati, regole e rispetto di una storicità che ha costruito importanti ed oggettivi risultati.

Il Centro di Dialettologia è uno strumento, non il fine; ma nel frattempo si rende necessario anche evitare che questa esperienza si interrompa”.