Matera, visite gratuite per i cittadini: ecco come prenotare

In occasione del mese di settembre dedicato alla Malattia di Alzheimer, il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (C.D.C.D.) di Matera organizza una giornata di prevenzione gratuita dedicata agli over 65 con valutazioni neuropsicologiche.

Nei giorni 22 e 25 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, sarà possibile partecipare alle visite (posti limitati) dedicate al benessere neuro-psicologico, esclusivamente su prenotazione.

Sarà possibile prenotarsi fino a venerdì 19 settembre 2025, alle ore 13:00 chiamando il numero 0835-252129, attivo dalle 8:30 alle 13:30.

Si precisa che tutte le informazioni raccolte durante l’iniziativa saranno trattate in forma anonima.

La giornata si svolgerà presso l’Unità Operativa di Neurologia – Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con il responsabile del C.D.C.D. Michele Grieco e le neuropsicologhe Alessia Calabrese e Serena Lamberti.

La tarda età adulta comporta cambiamenti legati a nuove fasi di vita, dinamiche familiari e mutamenti psicologici che possono incidere sulla memoria e sulle funzioni cognitive.

In questo contesto, la valutazione neuropsicologica rappresenta il primo passo per comprendere punti di forza e possibili criticità, facilitando – quando necessario – percorsi riabilitativi o di potenziamento cognitivo.

Il Direttore Generale ASM Maurizio Friolo sottolinea:

“Prendersi cura della memoria è come fare manutenzione alla propria vita: se non interveniamo in tempo, rischiamo di perdere pagine preziose della nostra storia personale. Con questa iniziativa vogliamo ricordare che la prevenzione è la forma più concreta di cura”.

La giornata di prevenzione non è destinata a persone già affette da disturbo neurocognitivo accertato e non fornisce una diagnosi.

Tuttavia, grazie a test standardizzati e colloqui con le neuropsicologhe del C.D.C.D., sarà possibile individuare eventuali segnali da approfondire successivamente in un percorso clinico dedicato.

L’iniziativa si inserisce tra le attività realizzate grazie al Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-2023 e 2024-2026, che hanno permesso di potenziare le equipe specialistiche dei Centri con neurologi, geriatri e la figura chiave del neuropsicologo, rafforzando così la diagnosi precoce e differenziale.

Così l’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e PNRR Cosimo Latronico:

“Investire nella prevenzione dei disturbi cognitivi significa tutelare la dignità delle persone e rafforzare il ruolo del sistema sanitario pubblico.

La giornata promossa dal C.D.C.D. dell’ASM di Matera è un segnale concreto di attenzione verso la popolazione anziana. Grazie al sostegno del Fondo Alzheimer, potenziamo le attività di screening e valutazione precoce, fondamentali per costruire percorsi di cura tempestivi e personalizzati per una sanità sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini”.

Di seguito la locandina con i dettagli.