Oggi la comunità di Irsina celebra Sant’Eufemia, Patrona della città.

Così Nicola Massimo Morea, Consigliere Regionale:

“È una giornata che unisce fede, tradizione e identità, rafforzando il senso di appartenenza di ciascuno di noi alla nostra terra.

Ho l’onore di aver vissuto questa festa da cittadino e da Sindaco, ed è sempre stato un momento speciale di incontro e condivisione, in cui la comunità si stringe intorno ai valori che ci contraddistinguono.

Un pensiero particolare va a tutti gli irsinesi che oggi vivono lontano, ma che portano nel cuore il legame con la nostra città e con la Santa, e a coloro che oggi sono a Irsina per celebrare la nostra Festa patronale.

Buona Sant’Eufemia!”.