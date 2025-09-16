Pisticci: al via il lavori per questo Centro di Marconia che sarà un punto di riferimento per chi vive situazioni difficili. I dettagli

Il Comune di Pisticci è tra i protagonisti del progetto PNRR “Stazioni di Posta”, che porterà alla nascita di un Centro Servizi multifunzionale destinato a garantire accoglienza, supporto e opportunità alle persone in condizioni di marginalità sociale.

Il 15 settembre a Marconia si è svolto il sopralluogo nell’immobile di via Genova che ospiterà la nuova struttura, realizzata grazie a un investimento di € 519.750, parte dei € 1.090.000 complessivi destinati a tre progetti PNRR “Stazioni di Posta” sul territorio.

Un risultato importante, raggiunto grazie al percorso di coprogettazione con il Consorzio La Città Essenziale di Matera, che si è concluso con la firma della convenzione.

La struttura offrirà spazi dedicati alle persone senza dimora o in situazioni di vulnerabilità, che potranno ricevere la corrispondenza, stabilire un domicilio e accedere a servizi essenziali.

Saranno disponibili un punto ristoro per le necessità immediate e servizi di assistenza, orientamento, counseling, sostegno psicologico e iscrizione anagrafica, strumento fondamentale per garantire diritti come l’accesso al servizio sanitario. Inoltre, sarà attivato il fermo postaper la ricezione di comunicazioni istituzionali.

Le attività prenderanno avvio già da subito attraverso un “progetto ponte”, che consentirà di rendere operativi i primi servizi in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione.

Il nuovo Centro si inserisce in una rete di 19 Comuni, tra cui i due capoluoghi Potenza e Matera, che insieme rappresentano un bacino di quasi 200.000 abitanti.

È una scelta che rafforza l’idea di comunità e di welfare di prossimità, capace di offrire risposte concrete a chi troppo spesso resta invisibile.

Dichiara il Sindaco Domenico Albano:

“La nostra comunità è chiamata a sfide complesse, ma con questi investimenti diamo segno di concretezza e di prossimità.

Il Centro di Marconia sarà un punto di riferimento per chi vive situazioni difficili e dimostra la volontà dell’Amministrazione di essere accanto ai più deboli con strumenti moderni e servizi innovativi”.

Aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali Dolly Troiano:

“Per le persone fragili e per le famiglie che affrontano difficoltà, avere un Centro a Marconia rappresenta un cambiamento concreto.

Significa risposte più rapide, più vicine e integrate con la rete territoriale.

È un tassello importante della nostra idea di comunità inclusiva e solidale”.

Il Comune di Pisticci ha partecipato sin dall’avvio al Tavolo di coprogettazione, contribuendo a definire un modello di welfare territoriale capace di dare risposte tempestive e coordinate a chi troppo spesso resta invisibile.

L’esperienza dei Centri Servizi–Stazioni di Posta rappresenta non solo un passo avanti per il territorio, ma anche un modello replicabile a livello regionale e nazionale: un metodo che valorizza la collaborazione pubblico–privato sociale e trasforma le risorse del PNRR in servizi tangibili per i cittadini più fragili.

L’Amministrazione comunale, insieme ai partner istituzionali e del Terzo Settore, continuerà a lavorare perché questo approccio diventi patrimonio stabile delle politiche sociali, rafforzando il tessuto comunitario e promuovendo inclusione e dignità.