Basilicata, carburante agricolo agevolato: da oggi domande più semplici per gli agricoltori lucani. L’annuncio

«Dal 1° gennaio è possibile presentare la richiesta per il carburante agricolo agevolato con una procedura più semplice, più veloce e più vicina alle reali esigenze delle aziende».

Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, annunciando l’avvio delle domande per il 2026.

Un passaggio atteso dal mondo agricolo che quest’anno arriva con importanti semplificazioni amministrative, frutto di un lavoro di ascolto e confronto avviato dagli uffici regionali con gli utenti.

Attraverso un questionario rivolto direttamente agli operatori, sono state raccolte segnalazioni e criticità che hanno consentito di snellire la procedura, eliminando passaggi inutili e riducendo i tempi di attesa.

«Meno burocrazia significa più tempo per lavorare e produrre – sottolinea l’Assessore Cicala –. L’obiettivo è mettere gli agricoltori nelle condizioni di operare con maggiore efficienza, senza appesantimenti amministrativi, valorizzando il dialogo diretto tra istituzioni e territorio».

Le modifiche introdotte sul portale SIARB rendono il sistema più funzionale e accessibile, migliorando l’organizzazione del lavoro agricolo e contribuendo alla continuità delle produzioni.

«Un settore primario più efficiente non produce benefici solo per chi lavora nei campi – conclude Cicala – ma per l’intera comunità regionale: dalla tutela del territorio alla stabilità dei prezzi, fino alla sicurezza alimentare.

Ogni azione messa in campo in agricoltura ha ricadute positive su tutti i cittadini della Basilicata».