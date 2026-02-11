ULTIME NEWS

Addio a James Van Der Beek, l’attore-star di Dawson’s Creek

11 Febbraio 2026

Addio a James Van Der Beek, l’attore-star di Dawson’s Creek: aveva 48 anni.

L’attore era malato di cancro.

A dare la notizia la moglie:

“”Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina.

Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia.

C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo.

Quei giorni arriveranno.

Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico“.