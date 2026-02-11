Tursi celebra Denis e Felisia: brilante il risultato raggiunto in questa prestigiosa competizione internazionale. Bravissimi!

Con grande orgoglio la comunità di Tursi celebra il brillante risultato ottenuto dal concittadino, Denis Virgallita, insieme alla sua compagna di danza Felisia Di Virgilio, in rappresentanza dell’ASD Lady Deborah, alla prestigiosa competizione internazionale “All England Open 2026”, svoltasi a Blackpool, in Inghilterra, uno dei palcoscenici più importanti al mondo per la danza sportiva.

In un contesto di altissimo livello tecnico e competitivo, f asapere l’Amministrazione:

“i nostri atleti hanno raggiunto traguardi di assoluto rilievo:

Semifinalisti Pre-Champ;

Finalisti Open Rumba – 5° posto;

Semifinalisti Amatori.

Risultati che testimoniano talento, sacrificio, disciplina e una costante voglia di migliorarsi.

Partecipare a una competizione di tale prestigio non rappresenta soltanto un importante confronto sportivo a livello internazionale, ma anche un’occasione di crescita personale e professionale, frutto di mesi di intenso lavoro e preparazione.

Denis e Felisia hanno saputo portare in alto il nome della nostra comunità, dimostrando come passione, impegno e determinazione possano trasformarsi in traguardi concreti.

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimiamo le più vive congratulazioni per aver rappresentato con onore il nostro territorio su un palcoscenico internazionale così prestigioso.

Siamo orgogliosi di voi: continuate a inseguire i vostri sogni con la stessa passione e determinazione”.