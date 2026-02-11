Montescaglioso si prepara a vivere il Carnevalone con un’iniziativa speciale. Tutti sono invitati a partecipare

Montescaglioso si prepara a vivere l’atmosfera gioiosa del Carnevalone con un’iniziativa speciale: un laboratorio aperto dedicato a maschere e costumi, pensato come spazio di comunità, creativo e inclusivo, dove grandi e piccoli possono collaborare, scambiarsi idee e riscoprire insieme le radici culturali della città.

Il laboratorio si terrà dal 5 all’8 e dal 12 al 15 febbraio, dalle 18:00 alle 20:00, ed è promosso da circa tre anni dall’Associazione Montese Planetes APS insieme a gruppi spontanei e appassionati della comunità.

Spiega Mazzoccoli:

“Il senso di questa iniziativa è creare un luogo in cui l’apprendimento nasce dalla condivisione: ciascuno può portare la propria esperienza e al contempo apprendere dagli altri all’interno di un percorso educativo e ludico che invita a una riflessione collettiva sul valore che il rito carnevalesco può continuare ad assumere nel presente.”

Il laboratorio anticipa la tradizionale manifestazione storico-antropologica del Carnevale di Montescaglioso, che si svolge ogni Martedì Grasso di mattina.

Nei giorni del laboratorio, lo spazio rimarrà aperto offrendo materiali e strumenti per realizzare costumi, maschere e decorazioni, con un’attenzione particolare al riuso creativo.

L’iniziativa si conferma così un’occasione unica per valorizzare la creatività e rafforzare i legami tra i membri della comunità.

Tutti sono invitati a partecipare e a vivere insieme la magia del Carnevale, trasformando Montescaglioso in un laboratorio di festa e di condivisione.

Proprio per questo ce ne parla Federica Mazzoccoli, pedagogista e socia di Planetes APS, che ci racconta il senso e l’importanza dell’iniziativa.

Di seguito la locandina con i dettagli.