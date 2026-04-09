Tragico incidente su questo tratto della Bradanica: purtroppo due persone non ce l’hanno fatta. Strada chiusa. I dettagli

Anas informa:
“A causa di un incidente occorso in corrispondenza km 103,700 della strada statale 655 “Bradanica” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto a Genzano di Lucania (PZ).
Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea ed un’autovettura; a seguito del sinistro, le due persone a bordo dell’auto sono decedute.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine (oltre ai soccorsi) per la gestione dell’evento ed il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.
Ci stringiamo al dolore delle famiglie per questa terribile perdita.