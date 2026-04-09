Basilicata, viabilità: finanziati tre interventi per oltre 1,8 milioni di euro. Ecco i dettagli

Prosegue il programma regionale di potenziamento della viabilità nelle aree interne della Basilicata con la sottoscrizione, avvenuta oggi nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, dell’Accordo di Programma relativo all’Area interna Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento, nell’ambito della programmazione PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027.

L’intesa consente l’avvio delle attività di progettazione e realizzazione di tre interventi strategici per un importo complessivo di 1.831.012 euro destinati alla messa in sicurezza e al miglioramento della percorribilità di importanti arterie stradali del comprensorio.

Ha detto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe:

“La qualità della rete viaria incide direttamente sulla qualità della vita delle comunità e sulla capacità dei territori di restare competitivi e attrattivi.

Con l’accordo interveniamo in un’area della Basilicata interna che attende da tempo che vengano risolte delle criticità infrastrutturali. Puntiamo a migliorare la sicurezza dei collegamenti e dare risposte concrete ai cittadini che ogni giorno vivono e lavorano in questi territori”.

L’accordo si inserisce nella Priorità 5 “Basilicata connessa” del Programma regionale, che destina complessivamente 40 milioni di euro all’Obiettivo Specifico 3.2 per il rafforzamento della mobilità locale, regionale e nazionale attraverso la riqualificazione degli archi stradali.

Le risorse sono indirizzate in particolare alla rete secondaria (strade provinciali e comunali extraurbane) a servizio delle aree interne, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza e resilienza delle infrastrutture, anche rispetto ai rischi sismici e idrogeologici.

L’attuazione degli interventi avviene attraverso lo strumento dell’Investimento Territoriale Integrato, mediante una procedura negoziale tra Regione Basilicata e le sette Aree interne individuate nella Strategia Territoriale della Programmazione 2021-2027: Alto Bradano, Marmo Platano Melandro, Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento, Montagna Materana, Medio Agri, Medio Basento e Vulture.

Dopo la firma del primo accordo con l’area del Medio Basento avvenuta il 19 marzo scorso, quello appena sottoscritto rappresenta il secondo passaggio operativo del percorso avviato dalla Regione per la definizione degli investimenti sulle infrastrutture viarie delle aree interne.

L’intesa sottoscritta con i sindaci coinvolge il Comune di Francavilla in Sinni, in qualità di capofila tutti gli altri comuni dell’area: Senise, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, San Severino Lucano, Chiaromonte, Fardella, Teana, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Terranova di Pollino, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Giorgio Lucano, Episcopia e Latronico.

L’altro ente firmatario è la Provincia di Potenza. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo.

I tre interventi finanziati riguardano:

l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto a monte della strada Serrapotina, per un importo di 816.841 euro, con il Comune di Calvera soggetto attuatore;

la messa in sicurezza della strada intercomunale “del Finocchio”, collegamento con la SS 653 Sinnica, per 202.000 euro, affidata al Comune di Fardella;

i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Galdo-Pollino – S.P. ex S.S. 19 “delle Calabrie”, nel territorio di Castelluccio Superiore, per 812.170 euro, con soggetto beneficiario la Provincia di Potenza.

La conclusione del programma di interventi previsto dall’accordo è fissata entro il 2027.

L’intesa sarà inoltre successivamente ampliata con ulteriori 1,4 milioni di euro, così da completare l’intero budget assegnato all’Area interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento per il ciclo di programmazione 2021-2027, pari a 3.248.682 euro.

“Stiamo costruendo una strategia infrastrutturale organica per le aree interne, non interventi isolati. Ogni accordo che sottoscriviamo – ha sottolineato Pepe – è un tassello di una visione più ampia che punta a ridurre i divari territoriali, rafforzare i collegamenti e assicurare a ogni comunità lucana infrastrutture moderne, sicure ed efficienti”.