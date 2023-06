Su Palazzo Lanfranchi una targa per ricordare il G20 del 2021 a Matera! I dettagli

Era il 29 giugno 2021, quando i venti ministri degli Esteri e dello Sviluppo dei Paesi più importanti del mondo si ritrovarono nella città dei Sassi, definita dall’allora ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, “luogo ideale per parlare alla comunità internazionale”.

Da quell’importante vertice internazionale uscì la “Carta di Matera”, documento programmatico e d’intenti, per affrontare in modo strutturale la piaga delle crisi alimentari nel mondo.

La città dei Sassi seppe essere protagonista anche nella gestione in piena sicurezza di un evento tanto rilevante, da proiettarla sui media di tutto il Pianeta.

Per queste ragioni, celebrando l’orgoglio della piccola Matera in grado di fare grandi cose, il sindaco Domenico Bennardi ha voluto immortalare questo importante anniversario facendo apporre una targa commemorativa sul muro di palazzo Lanfranchi, che dà verso l’affaccio del belvedere sui Sassi.

“The G20 Matera declaration on food security”, questa la scritta leggibile sulla targa in ceramica, che rievoca l’impegno internazionale assunto a Matera nel 2021, quando ancora l’emergenza pandemica non era finita del tutto.

La città dei Sassi ha saputo offrire una calorosa accoglienza alla delegazione internazionale; i numerosissimi apprezzamenti ed elogi ricevuti da tutti i rappresentanti dei Paesi del mondo, ne sono stati la prova evidente.

Commenta il sindaco Bennardi:

“La Dichiarazione sulla sicurezza alimentare, che abbiamo approvato a Matera è ancora un importante punto di riferimento per le attività delle Presidenze G20, ed ha costituito un lascito che permette ancora oggi a Matera, di continuare a proiettare la sua immagine a livello internazionale”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)