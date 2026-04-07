Su Matera bel tempo e temperature oltre i 20°! Ecco le ultime previsioni

Il graduale rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale apporterà tempo stabile e ampiamente soleggiato nei prossimi giorni su Molise, Puglia e Basilicata con temperature in aumento.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 8 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.
Giovedì 9 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.