Basilicata, forestali: si va verso un presidio permanente davanti la Regione. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle Basilicata):

“La mobilitazione proclamata da FLAI, FAI e UILA per il 13 aprile — con presidio davanti alla Regione destinato a diventare permanente — è la risposta inevitabile a due mesi di silenzio istituzionale.

La Regione ha ignorato una richiesta di incontro avanzata unitariamente da tre sindacati di categoria e dai segretari regionali di CGIL, CISL e UIL.

Non è un ritardo: è una precisa responsabilità politica del Presidente Bardi.

Noi abbiamo depositato la nostra mozione il 24 febbraio, chiedendo parità di trattamento tra SAAP, ASA e Forestali, stabilizzazioni e certezza delle risorse.

È ferma. Nel frattempo, le lavoratrici e i lavoratori aspettano l’apertura dei cantieri senza sapere quante giornate lavoreranno né con quali tutele.

Il Movimento 5 Stelle Basilicata sarà presente alla mobilitazione del 13 aprile e chiederemo a Bardi di aprire il tavolo con i sindacati prima di quella data.

Non ci sono ragioni tecniche per altri rinvii: c’è solo la volontà politica di farlo o la scelta di non farlo”.