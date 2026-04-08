Regione Basilicata: al via l’erogazione di borse di studio di 1.000 euro agli studenti capaci e meritevoli. Ecco chi può fare domanda

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato l’Avviso pubblico “Il valore del sapere – Concessione di borse di studio per meritevoli – IV Edizione”, destinando una dotazione finanziaria complessiva di circa 761 mila euro.

A darne notizia è l’assessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparo, che sottolinea il valore strategico dell’intervento nell’ambito delle politiche regionali per l’istruzione e l’inclusione sociale.

L’iniziativa, finanziata a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, mira a sostenere concretamente il percorso formativo degli studenti, contrastando il rischio di fallimento precoce e di dispersione scolastica.

L’obiettivo è duplice: da un lato premiare il merito, dall’altro offrire un supporto alle famiglie in difficoltà economica, contribuendo a ridurre le disuguaglianze sociali, educative e formative.

L’Avviso prevede l’erogazione di borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, destinate agli studenti capaci e meritevoli che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado al termine degli anni scolastici 2023/2024 o 2024/2025 e che risultino iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

L’intervento si articola in due linee:

la Linea A, rivolta agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2023/2024 già iscritti alle superiori,

la Linea B, destinata agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2024/2025 iscritti al primo anno del ciclo successivo.

Possono presentare domanda i genitori o i tutori degli studenti residenti in Basilicata, in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 35 mila euro, con possibilità di ricorrere anche all’ISEE corrente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tra i requisiti richiesti, oltre alla prosecuzione degli studi, è previsto il conseguimento del diploma con una votazione non inferiore a 8/10.

È inoltre stabilito che ogni nucleo familiare possa presentare una sola istanza, riferita a una sola linea di intervento.

Dichiara l’assessore Cupparo:

“Con questo Avviso la Regione Basilicata intende investire sul capitale umano, sostenendo i giovani meritevoli e le loro famiglie in un momento cruciale del percorso educativo.

Contrastare la dispersione scolastica e garantire pari opportunità di accesso allo studio significa rafforzare la coesione sociale e costruire le basi per uno sviluppo più equo e duraturo del territorio”.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia della Regione Basilicata finalizzata a valorizzare il sistema dell’istruzione e a promuovere il diritto allo studio, riconoscendo nel sapere uno dei principali fattori di crescita economica e sociale.