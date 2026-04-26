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Policoro, addio a Giambattista: “un dolore che lascia senza parole”

26 Aprile 2026

Il sindaco, Enrico Bianco, a nome dell’intera Amministrazione comunale di Policoro e della comunità, esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Giambattista Mele, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona lido:

“In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto infinito alla sua famiglia e ai suoi amici.

La perdita di una vita così giovane in un tragico incidente stradale è una ferita aperta per tutta la città, un dolore che lascia senza parole e rattrista l’intera comunità.

Siamo vicini anche alla famiglia del conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente, augurandogli di rimettersi presto”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.