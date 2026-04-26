Meteo: nuvole su Matera? Queste le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ovunque.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 27 Aprile, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 11°C.
Martedì 28 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.