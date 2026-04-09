Pisticci pronta ad accogliere il Festival della Filosofia in Magna Grecia con circa 500 studenti provenienti da tutta Italia. I dettagli

Il 10 aprile Pisticci accoglie il Festival della Filosofia in Magna Grecia, che torna nel nostro territorio per il terzo anno, con circa 500 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia.

Sarà una giornata di incontro, scoperta e condivisione, in cui cultura, relazioni e conoscenza dei luoghi si intrecciano nel cuore del centro storico.

A fare da ciceroni saranno gli studenti del Liceo Classico dell’IIS Pisticci-Montalbano, guidati dalla prof.ssa Liliana Falotico, che condurranno i loro coetanei tra monumenti, scorci e viuzze del borgo, trasmettendo la loro passione per Pisticci.

È proprio in questo scambio tra ragazze e ragazzi provenienti da esperienze diverse che il Festival trova uno dei suoi significati più belli, creando entusiasmo, relazioni e una partecipazione viva.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra scuola, territorio e identità culturale, valorizzando il patrimonio di Pisticci e aprendolo allo sguardo di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia.