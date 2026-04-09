Per la Basilicata ok allo Stato di Emergenza: “Risorse fondamentali per garantire interventi urgenti”. Le parole di Bardi

“Nei giorni scorsi abbiamo richiesto al Governo la dichiarazione dello Stato di Emergenza a seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio lucano a partire dal 30 marzo.
Una richiesta che è stata accolta, con lo stanziamento di 50 milioni di euro per le Regioni interessate, di cui una prima quota di 5 milioni destinata alla Basilicata.
Risorse fondamentali per garantire interventi urgenti, l’assistenza alla popolazione e il ripristino dei servizi e delle infrastrutture danneggiate.
Un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro Nello Musumeci per l’attenzione e la tempestività dimostrate verso il nostro territorio”.
Così il Governatore, Vito Bardi.