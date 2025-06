Montescaglioso: sul podio i ragazzi della Cestistica Athena club a questi campionati Under 13! Bravissimi

A trionfare è stata la squadra Virtus Matera, che dopo una vittoria in semifinale contro il Basket Libertas Tursi, ha conquistato la finalissima superando la squadra del Montescaglioso con un combattutissimo 42-38 che a sua volta aveva battuto in semifinale la Val D’Agri, in un torneo ben organizzato e fortemente voluto dal presidente CSEN Basilicata Angelo la Carpia con il supporto del prof. Cavallo Salvatore che ha saputo armonizzare e unire le 5 società partecipanti, Academy Novasiri,Virtus Matera,Athena Club Montescaglioso, Val d’Agri e il Basket LIBERTAS Tursi.

Dopo le premiazioni, festa grande al Giardini d’Oriente di Nova Siri e poi tutti in spiaggia a festeggiare come solo i veri sportivi sanno fare: tra sorrisi, giochi e tanto divertimento.

Un successo pieno, che ha lasciato tutti col sorriso e con una promessa importante: il prossimo anno si replica, con ancora più squadre e ancora più energia.

I ragazzi di Coach Fabrizio Matera hanno centrato un secondo posto ,perdendo la finale della final Four di Nova siri in una partita molto equilibrata contro la virtus Matera che si era aggiudicata anche la regular season.

Coach Fabrizio Matera, ha voluto fare un bilancio della stagione, dove i ragazzi sono stati protagonisti di un ottima annata:

“La squadra Under 13 ed i bambini del mini basket sono i nostri atleti del presente e del futuro per ripartire e provare ad arrivare un domani nuovamente ad un campionato over.

Questo è stato un anno per fare esperienza ci siamo misurati con squadre pugliesi e Lucane di buon livello sia tecnico che fisico, i ragazzi hanno avuto il modo di acquisire esperienza.

I miglioramenti sono stati evidenti , per molti era il primo anno di basket, e di questo sono veramente molto soddisfatto.

Ecco il roster della squadra:

Russo Riccardo ,Clemente Francesco,Moliterni Massimo,Singh Manroop,Ditaranto Giuseppe,Venezia Gianvito,Belfiore Angelo,Belfiore Rocco, Fortunato Vito, Contuzzi Giuseppe,Garbellano Michele,Erario Giovanni

Tutto lo staff ha fatto il possibile per mettere in condizione la squadra di dare il massimo.

Con la società e lo staff tecnico stiamo lavorando in virtù di un percorso lungimirante fin dal mini basket, ad oggi contiamo in totale 50 iscritti tra minibasket, U13 con la speranza che questo movimento possa crescere ancor più in considerazione della grande tradizione cestistica montese .

Del resto l’entusiasmo e la passione non ci manca”.