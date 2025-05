Montescaglioso, al via la raccolta di proposte per l’estate cittadina. Ecco come inviare la propria idea

L’Amministrazione Comunale di Montescaglioso e il Sindaco Vincenzo Zito invitano tutte le associazioni, le attività commerciali, i cittadini privati e gli artisti a presentare le proprie proposte, iniziative o manifestazioni da inserire nel Calendario Estivo 2025 della città.

L’invito è rivolto a chiunque desideri contribuire con eventi culturali, artistici, ricreativi o promozionali, capaci di arricchire l’estate con momenti di partecipazione e condivisione.

Per aderire, è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo e presentarlo entro il 9 Giugno 2025 presso l’Ufficio Protocollo della Casa Comunale, oppure inviarlo via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.montescaglioso.mt.it.

Il rispetto delle scadenze è fondamentale per consentire una corretta pianificazione e la successiva pubblicazione del programma ufficiale, che sarà diffuso nelle prossime settimane.

Ecco la locandina e il modulo da compilare.