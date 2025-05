Matera: supercoppa in ricordo dell’allenatore Vito Chimenti, sportivo e materano d’adozione! Ecco l’evento in programma

Parola al campo per onorare al meglio la 30° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Da martedì 20 maggio alle ore 21 si torna in campo sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.

Ad aprire la kermesse, per il terzo anno consecutivo, la Supercoppa della Bruna – Memorial “Vito Chimenti”.

Per questa edizione, la sfida sarà tra l’Agenzia La Lucana-Central Frutta dei Fratelli Dilena, opposti alla LC Team-Ecosistema.

La manifestazione anche per questa estate promette grandi sfide e serate appassionanti di sport, amicizia e coinvolgimento.

L’organizzazione, per tornare ad un torneo più amatoriale ha riproposto la formula con un massimo di quattro tesserati per squadra.

Saranno 12 le squadre ai nastri di partenza della competizione Open, altre 4 per la categoria Over40.

Poi, tutto il settore giovanile dalla Juniores ai Pulcini, passando per Allievi, Giovanissimi ed Esordienti, per un totale di 55 squadre impegnate nell’estate 2025 del calcio a cinque materano.

Il torneo vero e proprio, invece, prenderà il via il prossimo 27 maggio, con inizio alle ore 21 e la gara inaugurale vedrà di fronte la Icona Casa contro la Boutique Kitch-La Voglia Matta, come è emerso dai sorteggi effettuati dal giovanissimo Vincenzo, collaboratore per una sera del Csi.

Poi, cinque gare per tutti già definite secondo l’ordine scelto dai sorteggi e classifica unica, stile Champions League. Sei squadre passeranno direttamente ai quarti di finale.

Dalla settima alla 10 si qualificheranno ai play in (incrocio 7° contro 10° e 8° contro 9°).

Da questi scontri diretti usciranno le altre due qualificate per la fase finale.

Qui la novità per questa edizione.

Sarà effettuato un sorteggio per stabilire i nuovi accoppiamenti (come per la Champions).

La prima o la seconda, affronteranno la settima o l’ottava qualificata. La terza o la quarta affronteranno quinta o sesta classificata.

Ha commentato nel corso della serata dei sorteggi Lorenzo Calia, presidente provinciale del Csi di Matera e organizzatore della kermesse:

“Siamo alla trentesima edizione, e qualcuno potrebbe pensare che siamo anche un po’ stanchi, ma con una citazione potrei dire: il bello deve ancora venire.

E’ bello partecipare perché c’è sempre un grande interesse da parte del pubblico e per chi è in campo è uno sprone non indifferente.

Ma allo stesso tempo è un onere, perché in campo bisogna dimostrare di essere esempi, per i tanti bambini e ragazzi sugli spalti.

Per questo dopo trent’anni di attività vi chiedo ha continuato rivolgendosi a chi scende in campo, di giocare con etica e fair play, con determinazione e sportività.

La buona riuscita della manifestazione dipende da tutti noi, la parte organizzativa è stata realizzata, ora serve lo spettacolo del calcio giocato e sono certo che avremo delle belle soddisfazioni dal campo.

Gli attestati di stima arrivano, grazie alle dirette da tutta Italia ed anche dall’estero, penso che sia un orgoglio rappresentare la città e la nostra Santa Patrona anche oltre i confini cittadini e nazionali, quindi rispetto, collaborazione e massima disponibilità per raggiungere un comune obiettivo di dare un grande spettacolo del nostro saper fare sport”.

Un’onda cavalcata anche dal componente nazionale del Collegio dei Probiviri e consigliere provinciale Nino Di Cuia, che ha aggiunto:

“Quello che spesso vediamo dal campo è lo stesso spirito che si vede nella nostra Festa Patronale, di orgoglio, appartenenza.

La voglia di dire: Io c’ero.

Questo spirito che ritroviamo nel torneo ci inorgoglisce, perché vuol dire che in tanti si rivedono nella nostra attività e nella nostra voglia di portare sport anche nel periodo estivo in città.

Vogliamo solamente che questa sia una festa di sport e aggregazione e continui a rappresentare il senso di appartenenza a questa città, attraverso il calcio a cinque e tutte le manifestazioni correlate che stiamo preparando per i Tornei Maria Santissima della Bruna”.

Di seguito la locandina con i dettagli.