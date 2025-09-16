Matera: scoperto un vero e proprio “bazar della droga”! L’operazione della Guardia di Finanza

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera, nell’ambito del costante controllo del territorio volto alla repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un ventiseienne di Matera, trovato in possesso di un ingente e diversificato quantitativo di stupefacente che avrebbe fruttato – se immesso sul mercato – circa trentamila euro.

L’attività ha tratto origine dal controllo di polizia di un consumatore a cui era stata ceduta una dose di hashish ed è proseguita con la perquisizione del soggetto che aveva effettuato la cessione.

La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio dello “spacciatore”, ha consentito di scoprire un vero e proprio “bazar della droga” e di rinvenire sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish, marijuana, sostanze psicotrope del tipo Ketamina, Speed e funghi allucinogeni per un totale di kg 1,150 circa, nr. 2 bilancini di precisione, materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, nonché denaro contante per euro 1.640 in banconote di piccolo taglio provento dell’attività illecita.

Il responsabile è stato immediatamente tratto in arresto, in flagranza di reato, e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera.

La competente Autorità Giudiziaria, riconoscendo l’esistenza di un concreto quadro indiziario, ha convalidato la suddetta misura restrittiva della libertà personale.

L’arrestato rischia la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Nel precisare che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per la persona arrestata vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione dello stesso, si evidenzia che il presente comunicato è stato diramato al fine di garantire il diritto di cronaca.

L’operazione testimonia l’incessante attenzione delle Fiamme Gialle verso il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.