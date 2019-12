Acquedotto Lucano comunica che a Pomarico, per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi fino al recupero del livell in Via Cavalli e contrade rurali di Pianiestrieri, Petrella e Fonnoni.

Facciamolo sapere ai residenti, perché possano gestire al meglio il disagio.