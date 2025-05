Matera: il programma della Festa della Bruna 2025 sarà presentato in anteprima nazionale a Roma. I dettagli

Il programma della Festa della Bruna 2025 (il 2 luglio a Matera) sarà presentato in anteprima alla stampa nazionale e agli ospiti istituzionali, Venerdì 6 Giugno alle ore 11:30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in piazza Montecitorio a Roma.

Un’edizione di ampio respiro quella de “La Bruna 2025”, pronta a guadagnarsi l’attenzione delle massime istituzioni e dei media nazionali.

L’evento identitario della città che ospita i Sassi “Patrimonio dell’Umanità”, Matera, sarà illustrato nella Città Eterna, Roma, anche culla della Fede da cui la Festa ha origine.

In un anno particolarmente significativo per il mondo cattolico, segnato dal Giubileo 2025 e all’alba del nuovo Papato, la Festa della Bruna assume un valore ancora più profondo, che affonda le sue radici nella tradizione secolare del popolo materano, ma si apre a nuovi orizzonti di visibilità e partecipazione.

Il tema giubilare “Pellegrini di speranza” guida, infatti, l’intero impianto celebrativo di questa edizione, che sarà speciale e inedita.

A sottolineare l’importanza strategica della presentazione a Roma è il presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella:

“Stiamo lavorando intensamente per far crescere la Festa della Bruna in rilevanza e notorietà, portando il suo messaggio identitario e spirituale oltre i confini territoriali.

La decisione di presentare il programma ufficiale a Roma si inserisce in questo percorso, che continuerà con una presentazione-evento a Matera il prossimo 14 giugno.

L’edizione 2025, nel contesto del Giubileo, rappresenta un’occasione unica per valorizzare la nostra tradizione, intrecciando storia, fede e comunità con una visione proiettata al futuro.”

La Festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con la Diocesi di Matera-Irsina, sotto la guida del Vescovo, e si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata, Ente Parco della Murgia Materana e Diocesi di Matera-Irsina.

La conferenza stampa nazionale sarà trasmessa in diretta sulla WebTV della Camera dei Deputati al link: https://webtv.camera.it