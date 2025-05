Matera, “Cime di Rapa Education” celebra la biodiversità con studenti e istituzioni. Ecco l’iniziativa

Tutto pronto a Matera per la quinta edizione della Festa dello scambio dei semi di Cime di Rapa Education che si svolgerà Giovedì 22 Maggio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 presso l’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” in Via Lucana, 192.

In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la ricchezza della vita sul nostro Pianeta, Cime di Rapa organizza un evento dedicato a studenti, insegnanti e famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare e incoraggiare azioni che possano favorire un futuro sostenibile.

In una nota Cime di Rapa Education fa sapere:

“L’evento sarà l’occasione per approfondire, attraverso un laboratorio di confronto tra Istituzioni, docenti universitari, esperti formatori, agronomi e giornalisti, studenti e famiglie, temi legati alla biodiversità, nuove metodologie di apprendimento in contesti educativi e azioni concrete di tutela e inclusione lavorativa e sociale, nel workshop “Educazione in Natura”.

La manifestazione sarà caratterizzata dallo scambio dei semi della biodiversità tra gli studenti come momento simbolico di educazione al patrimonio culturale e alimentare; questo gesto permetterà di proseguire la coltivazione degli orti didattici e la salvaguardia dell’ambiente, garantendo così il principio basilare di rotazione e dinamicità della natura”.

Alla presenza di Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, saranno presentati i risultati del progetto CIME DI RAPA 4.0 sostenuto dai due Enti.

Il focus di tale progetto è quello di favorire l’inclusione sociale di soggetti in situazione di svantaggio attraverso percorsi formativi e azioni di assistenza sociale, supporto rieducativo e inserimento lavorativo, oltreché il recupero e la salvaguardia di produzioni agricole a rischio di erosione genetica, alla valorizzazione della materia prima da utilizzare in cucina al fine di generare un menù sano, buono e biodiverso, unico al mondo.

Al workshop “Educazione in natura” moderato da Rocco Franciosa, Direttore Responsabile In Italia Magazine, prenderanno parte:

Alma Tigre Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa”,

Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente e Transizione Energetica Regione Basilicata,

Stefano Consiglio, Presidente Fondazione Con il Sud,

Andrea Valcalda, Consigliere Delegato e Segretario Generale Enel Cuore Onlus,

Elio Dongiovanni, Responsabile Progetto Cime di Rapa,

Aniello Crescenzi, Docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Università degli Studi della Basilicata,

Ezio del Gottardo, Docente di Pedagogia generale e sociale, Università del Salento,

Edoardo De Iuliis, Educational specialist Edulia di Treccani.

Questo il programma della giornata di Giovedì 22 Maggio 2025.

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 Workshop Educazione in natura dove verranno affrontate le seguenti aree tematiche:

Introduzione al concetto di educazione in natura: origini e ispirazioni pedagogiche;

Benefici dell’apprendimento esperienziale sullo sviluppo motorio, cognitivo, emotivo e sociale;

Buone pratiche: orti scolastici della biodiversità, raccolta differenziata, sostenibilità alimentare;

Educazione ambientale e cittadinanza ecologica: collaborazione tra educatori, famiglie e istituzioni;

Il ruolo della Biodiversità per lo sviluppo sociale.

L’evento vedrà i saluti istituzionali di Alma Tigre, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa”.

Intervengono:

Modera: Rocco Franciosa, Direttore Responsabile in Italia Magazine

Dalle ore 10:00 alle ore 13:30 seguirà “AREE GIOCO STEM”.

Gli organizzatori spiegano:

“Nel cortile interno dell’IC Minozzi-Festa di Matera saranno allestite quattro aree gioco rivolte agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le attività ludico/didattiche sono finalizzate al potenziamento delle competenze STEM: impiegando l’ESCAPE ROOM come metodologia di apprendimento innovativo, i partecipanti potranno sperimentare, scoprire e conoscere la Biodiversità.

In particolare, le Escape Room didattiche offrono un ambiente sicuro in cui apprendere senza giudizio e sono pensate per sviluppare competenze trasversali attraverso il gioco, stimolando curiosità, pensiero critico e collaborazione.

Attraverso enigmi e missioni legate alla tutela del germoplasma e alla cultura gastronomica, gli studenti vengono guidati in un percorso che unisce conoscenze scientifiche e capacità strategiche.

L’obiettivo è far riflettere sull’importanza della biodiversità, promuovendo al tempo stesso autonomia, creatività e consapevolezza ambientale.

Ogni fase del gioco è strutturata per valorizzare il contributo del gruppo, stimolando la cooperazione.

Saltare una tappa può rallentare il percorso, proprio come ignorare un elemento in un ecosistema può comprometterne l’equilibrio”.

Infine, dalle ore 13:00 l’evento si concluderà con CIME DI RAPA URBAN.

Seguirà la presentazione del ristorante Cime di Rapa Urban Matera (in via Ascanio Persio, 12), nato con il progetto CIME DI RAPA 4.0 sostenuto da Fondazione Con il Sud e Enel Cuore Onlus, con taglio del nastro e degustazione di piatti unici della tradizione gastronomica.

Ecco la locandina e il programma della giornata.