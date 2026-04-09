Matera, al via il Progetto “AIRFARE” per unire l’Artigianato all’Innovazione Digitale: ecco come partecipare

Artigianato e Innovazione Digitale.

Al via a Matera il Progetto “AIRFARE” per la Fabbricazione Artigianale e Prototipazione Digitale.

CNA Matera, in qualità di partner della rete Basilicata Digital Academy, annuncia l’apertura delle iscrizioni per il programma formativo e sperimentale “Fabbricazione Artigianale”, parte integrante del progetto AIRFARE.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea tramite il fondo NextGenerationEU e promossa dal Ministero della Cultura (bando TOCC), mira a ridefinire il patrimonio culturale come strumento generativo di nuovi prodotti attraverso il digitale.

Il bando è rivolto a operatori del settore artigianato, industrie culturali e creative (ICC), designer, maker, studenti e creativi interessati a integrare le tecniche tradizionali con le moderne tecnologie di prototipazione.

Il programma si svolgerà in modalità ibrida (online e in presenza a Matera) dal 15 aprile all’11 maggio 2026 e si articola in tre fasi principali:

FabLab in Pillole: 8 seminari tematici sulle basi della progettazione e fabbricazione innovativa.

Fabbricazione Digitale Inclusiva: Workshop operativi e un Hackathon intensivo per sviluppare soluzioni orientate all’inclusività e alla diversità.

Residenze Artigiane: 3 esperienze applicative presso botteghe locali per la realizzazione di prototipi innovativi e il trasferimento di competenze tra artigiani e designer.

Oltre all’accesso gratuito alle attività, ai partecipanti che frequenteranno almeno l’80% delle ore previste sarà rilasciato un attestato di partecipazione e riconosciuta una fee di 500,00 € onnicomprensivi.

Le domande dovranno essere presentate entro le 23:59 del 13 aprile 2026 compilando il form online disponibile al link: https://forms.gle/WApFUXqD3fBVVpbKA

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.basilicatadigitalacademy.eu o scrivere a info@basilicatadigitalacademy.eu