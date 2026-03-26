Matera, abbattimento Pino in Via di Francia: “necessario il rinvio e la messa in sicurezza per proteggere i Falchi Grillai”

Il Consigliere Comunale Domenico Bennardi ha presentato una diffida formale e urgente rivolta al Sindaco di Matera, all’Assessore all’Ambiente e al Dirigente del Settore Ambiente, inviata per conoscenza anche al Comando dei Carabinieri Forestali:

“L’atto riguarda l’esecuzione dell’abbattimento di un albero (pinus pinea) situato in Via Annibale Maria di Francia, programmato per i giorni 26, 27 e 28 marzo 2026 come stabilito dall’Ordinanza Dirigenziale numero 66/2026. Bennardi contesta l’intervento, pretendendo che l’Amministrazione rispetti il Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali che, all’Articolo 41, vieta l’abbattimento di alberi utilizzati come dormitori dai falchi grillai.

Poiché il Falco Grillaio è una specie protetta ed è appena tornato a popolare il territorio urbano, il Consigliere esige almeno un rinvio dell’abbattimento per tutta la durata della permanenza dei rapaci in città.

Contestualmente a tale rinvio, la diffida richiede l’adozione immediata di misure di messa in sicurezza temporanea supplementari, come il rafforzamento dei tiranti esistenti o il puntellamento della struttura, per garantire la piena incolumità pubblica senza procedere al taglio dell’essenza arborea.

L’ex sindaco denuncia il fatto che non ci sia stato alcun confronto preliminare con la città e nemmeno con i consiglieri comunali su quanto programmato, e poi Bennardi si chiede se essendo l’esemplare già tirantato e monitorato da tempo, se sussista un aggravamento documentato del rischio tale da giustificare un abbattimento immediato proprio nel momento biologico più delicato per la fauna selvatica”.

Nella Diffida di Bennardi, viene pertanto richiesta la sospensione dell’ordinanza e l’esibizione di una perizia agronomica che dimostri l’eventuale indifferibilità dell’intervento, ricordando che il mancato rispetto delle norme regolamentari può configurare responsabilità per danno all’erario e violazioni della protezione della fauna.