Basilicata: “Il prezzo del gasolio continua a salire, è allarme per i consumatori lucani”

Preoccupa profondamente che il prezzo del gasolio self sia aumentato improvvisamente e drasticamente.

In 24 ore, l’84% delle pompe ha aumentato i prezzi, portando il 70% dei distributori a superare i 2 euro al litro, che sommando le accise portano il litro di gasolio vicino a quello di un vino di qualità medio bassa.

Come fa sapere Federconsumatori Basilicata:

“La situazione è drammatica e ci preoccupa per i consumatori lucani, che già stanno affrontando un aumento del costo della vita.

È inaccettabile che i prezzi del gasolio continuino a salire senza controllo, mettendo a rischio l’equilibrio economico delle famiglie e delle imprese della Basilicata.

È giunto il momento di prendere provvedimenti concreti per tutelare i consumatori.

Chiediamo al governo di intervenire con urgenza per bloccare gli aumenti ingiustificati dei prezzi del gasolio e di adottare misure per ridurre il carico fiscale sui carburanti.

È necessario proteggere i cittadini e le imprese della Basilicata da questa speculazione.

Federconsumatori Basilicata continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per difendere i diritti dei consumatori lucani.

Invitiamo tutti i cittadini a segnalare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi del gasolio ai nostri Sportelli”.