L’Ente Pro Loco Basilicata presente in Liguria al Centenario del Sistema Pro Loco Italiano: i dettagli

Celebrato a La Spezia dalla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps presso la sala riunioni della Camera di Commercio il “Centenario del Sistema Pro Loco Italiano” con le Istituzioni e una rappresentanza dei comitati Epli da tante Regioni Italiane.

Una grandissima emozione per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale ha partecipato alla cerimonia in occasione dei 100 anni dal “Primo Congresso Nazionale delle Pro Loco giugno 1925” in Liguria per celebrare la storia delle Pro Loco d’Italia e onorare le radici.

Il Presidente Franciosa con enorme orgoglio e soddisfazione ha rappresentato la Pro Loco Barile fondata nel 1966 di cui è Presidente e la Pro Loco “Federico II” Melfi (Pz) fondata nel 1952 presieduta da Marco Aurelio Bonacaro, tra le più longeve della Lucania e d’Italia da sempre protagoniste del sistema Pro Loco e affiliate alla Rete Epli la quale attraverso un’accurata ricerca documentale ha fortemente voluto realizzare una rassegna con articoli di giornali, foto, atti costitutivi e statuti dell’epoca.

“Un ringraziamento particolare al Presidente Ente Pro Loco Liguria Giorgio Antognoli per l’organizzazione e l’ospitalità ed al Presidente nazionale Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo per l’impegno quotidiano straordinario a valorizzare il Sistema Pro Loco italiano per un futuro da protagonisti nel panorama turistico in Italia” ha dichiarato Franciosa.

“Alle Pro Loco italiane tutte ed ai volontari Pro Loco da oltre un secolo impegnati nella custodia della storia e delle tradizioni e promotori del territorio e del turismo rivolgiamo l’augurio per questi primi cento anni e un plauso per l’amore, l’impegno e la dedizione per la crescita sociale, culturale e turistica delle nostre comunità” ha concluso il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa.