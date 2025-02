L’Arcidiocesi di Matera-Irsina e quella di Tricarico pronte a salutare Mons. Caiazzo. La celebrazione di ringraziamento

L‘Arcidiocesi di Matera-Irsina e quella di Tricarico saluteranno Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, neoeletto Vescovo di Cesena-Sarsina, con una celebrazione eucaristica di ringraziamento per gli anni del suo servizio pastorale che si svolgerà venerdì 28 marzo 2025 alle ore 18.00 nella Cattedrale di Tricarico e sabato 1° marzo 2025 alle ore 18.00 nella Cattedrale di Matera.

Nel pomeriggio di sabato 1° marzo, alle ore 16, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi a Matera, l’Arcivescovo incontrerà i giovani per un momento di condivisione e di dialogo prima del suo ingresso nella diocesi di Cesena-Sarsina che sarà preceduto, nel pomeriggio di sabato 15 marzo alle 18, da un analogo incontro con i giovani romagnoli nella basilica di Santa Maria del Monte.

Nel suo ultimo messaggio ai fedeli delle diocesi sorelle di Matera-Irsina e di Tricarico, monsignor Caiazzo ha voluto sottolineare lo spirito di comunione vissuto in questi anni:

«Da soli si è sempre perdenti, insieme condividendo ogni cosa si è sempre vittoriosi perché capaci di tracciare strade nuove, seminando semi di pace, di fraternità e alimentando la speranza.»

Aveva poi concluso con queste parole: «Auguro a tutti di essere viandanti di speranza: la nostra terra di Basilicata ne ha veramente bisogno.»

L’intera comunità è invitata a prendere parte, insieme al clero diocesano, ai religiosi, religiose e diaconi, a questo appuntamento di preghiera e fraternità durante il quale si pregherà anche per Papa Francesco perché “possa riprendere la sua delicata missione a servizio della Chiesa universale e possa continuare ad indicarci in questo tempo giubilare sentieri di speranza da percorrere per essere fedeli a Cristo risorto,via verità e vita” (dal Messaggio dei Vescovi lucani).

Di seguito la locandina con i dettagli.